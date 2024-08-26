Розкрито нові втрати російських військ на деяких ділянках фронту.

Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський, однак російські окупаційні війська також активізувалися на Лиманському та Курахівському.

Загалом з початку доби відбулося 136 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Росіяни вдарили трьома ракетами, скинули 95 КАБів, запустили 436 дронів-камікадзе та 3169 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти.

На Харківському напрямку окупанти здійснили чотири штурми неподалік Вовчанська та Липців. Українські бійці ліквідували та поранили 76 солдатів РФ, знищили два танки, артилерійську систему, 32 безпілотників, п’ять автомобілів та сім одиниць спецтехніки. Також вони пошкодили дев'ять артилерійських систем та три автомобіля.

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13 атак відбулося на Куп’янському напрямку, окупанти тиснули біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. Два зіткнення все ще тривають. На Лиманському нарахували 21 боєзіткнення поблизу семи населених пунктів. Росіяни концентрували зусилля у районах Невського і Дружелюбівки, де атакували 13 разів.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість штурмів у районах Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки. Ще один бій триває неподалік Іванодар’ївки. На Краматорському точилися 12 боїв, основні зусилля сили РФ направили на район Часового Яру, де провели сім безуспішних штурмів. На Торецькому росіяни сім разів атакували біля Неліпівки та Торецька, три штурми у районі Неліпівки досі тривають.

На Покровському напрямку точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак окупанти сконцентрували біля Новогродівки. Сили оборони відбили вже 37 штурмів, однак неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та у бік Сухої Балки атаки тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкодили 254 окупанта, а також знищили дві ББМ, дві артилерійські системи, три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. Крім того, військові пошкодили БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку російські загарбники 18 разів атакували поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. Українські воїни знищили чотири та пошкодили три бойових машини піхоти, також окупанти назавжди втратили шість автомобілів та 25 військовослужбовців. Підрахунок поранених триває.

На Времівському напрямку росіяни здійснили дев’ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій досі триває. На Придніпровському вони двічі безуспішно атакували позиції українських підрозділів. На інших напрямках - без особливих змін.

Ситуація на фронті

Вчора аналітики DeepState повідомляли про активізацію російських окупаційних військ в районі Красногорівки, що на Донеччині. За їхніми даними, росіянам вдалося просунутися біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці.

За словами президента України Володимира Зеленського, Москва хотіла окупувати Харків та Суми, тому армії довелося почати наступ на російську територію.

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