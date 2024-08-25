Ворог поновив активність західніше Красногорівки.

Завершився 913-й день повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники активізувалися в районі Красногорівки Донецької області.

Про це повідомив проєкт DeepState. Зазначається, що вранці 24 серпня росіяни почали атаку на позиції 46 ОАеМБр. Там тривають бої.

"Сьогодні ворог поновив активність західніше Красногорівки. Кацапи зранку почали атаку на позиції 46 ОАеМБр силами 3 БМП та 1 танку. Було висаджено до взводу піхоти, бої тривають", – йдеться у повідомленні.

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Щодо загальної ситуації на фронті, то, за даними DeepState, ворог просунувся біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці Донецької області.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 24 серпня 2024 року, станом на 22:00 на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначалося, що найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулося вже 45 боїв.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українську територію. Від початку минулої доби російські війська завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет. Крім того, противник здійснив 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів. Також росіяни залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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