За словами Фірсова, деякі піхотинці від втоми "просто схожі на зомбі".

Ситуація в районі Покровська Донецької області важка, цей напрямок потребує поповнення більш свіжими силами.

Про це в етері телемарафону розповів головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов. За його словами, на стан речей впливає виснаження української піхоти та посилений тиск з боку російських військ на Покровському напрямку. Також є багато факторів, про які не хочеться говорити публічно.

"Ми детально доповідаємо свої думки старшому командуванню і я бачу, що командування намагається все врахувати і прийняти міри. Але, тим не менш, дуже багато чого є змінити у тактиці та стратегії", - акцентував військовий. Відео дня

За словами Фірсова, відчуття певної кризи піхоти проявляється не у відсутності мотивації. "Більшість нас з Покровська, з Донецької області. Фактично ми захищаємо свій дім. Тому питання мотивації у нас найперше, на будь-які просування ворога ми дуже боляче реагуємо, бо розуміємо, що це наша земля і ми маємо все зробити, щоб її захистити", - підкреслив військовий

Він додав, що піхоті важче в багато разів, оскільки військові перебувають під постійним шквалом вогню вже не один рік. "Ми інколи працюємо з піхотою в їхніх бліндажах і відчуваємо, що деякі хлопці просто схожі на зомбі, якщо можна так сказати. Вибачаюсь, але кажу як є", - зазначив Фірсов.

Військовий вважає, що Покровський напрямок має отримати більш свіже підсилення інших частин, окремих батальйонів, можливо, навіть бригад. "Може бути хлопець більш свіжий, без контузій, нормальний за станом здоров’я, який декілька місяців в збройних силах. А є хлопці, які вже третій рік на передовій, з однієї гарячої точки в іншу. Були в Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці і зараз десь на Торецькому чи Покровському напрямку. Їм фізично і морально дуже-дуже складно, тому вони тримаються з останніх сил", - пояснив він.

Фірсов зазначив, що збройні сили найбільш вразливі під час ротації, тому цей процес має відбуватись без коментарів у відкритих джерелах. "Що стосується поповнень, умовно дві тисячі бійців на напрям Донеччини - це мало. Тільки на Покровськ, я би сказав, потрібно не менше бригади. Бригада - це три-чотири тисячі людей. Але, є старше командування, нехай воно приймає рішення, щоб не вважалось, що кожен солдат - генерал-полководець. Тим не менше, наше відчуття тут, що посилення свіжих має бути", - додав він.

Військовий визнав, що існує певна дилема між досвідченим і втомленим або свіжим і недосвідченим поповненням, тому старшому командуванню потрібно постійно комбінувати сили.

"Потрібно віддавати недосвідчені підрозділи в підпорядкування більш досвідченим. Самі ротації проводити не так, що одна бригада вийшла зовсім, а інша бригада зайшла. Робити це протягом двох діб неправильно. Поступово треба вводити новий підрозділ. Можливо, робити так, щоб спочатку новий підрозділ взяли на другу лінію оборони, вони там трошки потримались, побули трошки під вогнем і після цього переходили на першу лінію оборони. Варіантів, як правильно завести і впровадити новий підрозділ, щоб вони потроху звикли, безліч", - резюмував Фірсов.

Ситуація на Покровському напрямку

Як писав УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що на цьому напрямку окупанти мають перевагу в кількості озброєння та особового складу, однак українські воїни завдають їм відчутних втрат.

Згідно звіту Генштабу ЗСУ, 31 серпня на лінії фронту відбулося 199 бойових зіткнень. 52 з них відбили на Покровському напрямку, найгарячіше було біля Гродівки, Новогродівки та Михайлівки.

Forbes писав, що Україна перекидає туди наступальну бригаду Національної гвардії "Кара-Даг". Начебто йдеться про близько 2000 бійців.

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