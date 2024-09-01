За минулу добу майже 200 бойових зіткнень по всьому фронту, а найгарячіше – Покровський, Курахівський, Куп’янський, Краматорський напрямки .

Чверть бойових зіткнень за минулу добу припадає на Покровський напрямок і найгарячіше - біля трьох населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень, з них на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності.

"Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка - шість, двадцять та десять відповідно", - сказано в повідомленні.

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Також дуже гаряче на Курахівському напрямку, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 13 штурмових дій.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру, але найгарячіше було біля Калинівки, де відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень на напрямку.

В повідомленні зазначається, що на Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк.

В Генштабі зазначають, що на Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки. На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення неподалік Роботиного та ще два – в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

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В Генштабі зазначають, що триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села.

Вчора, 31 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційних удари, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них – із РСЗВ.

За вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу,31 серпня українські військові ліквідували 1350 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі складають 616 300 осіб. Також українські захисники знищили минулої доби чимало ворожої техніки, зокрема, 10 танків, 24 броньовані машини, 22 артилерійські системи, 36 БПЛА, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 14 одиниць спеціальної техніки.

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