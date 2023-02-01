Окупований Донецьк заповнений військами окупантів, зазначив очільник військово-цивільної адміністрації Авдіївки.

На напрямку Авдіївки Донецької області спостерігається "напружене затишшя", російські окупанти готуються провести повну ротацію так званих "мобіків" на регулярні війська армії РФ.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. За його словами, вже третю ніч поспіль в Авдіївці спостерігається "напружене затишшя". Фіксуються тільки поодинокі прильоті по околицям міста, хоча до того за ніч було 10-15 обстрілів.

"Ця ситуація дуже напружує, особливо, коли ми бачимо що бригада ворога "Пятнашка" міжнародна, де воюють найманці з різних країн, вже третій день в повній радіо тиші", - сказав він.

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За словами голови ВЦА, іде підготовка до масштабного наступу, в тому числі і в напрямку Авдіївки.

"Є команда, що на нашому напрямку, що ворог має протриматись декілька днів, і буде повна ротація. Тобто будуть виводити цих "чмобіків", армійський корпус "ДНР", який зараз поповнюється мешканцями окупованих територій Запорізької, Харківської області, і заводити повністю регулярні війська РФ", - сказав Барабаш.

Із посиланням на військових він зазначив, що Донецьк "весь зелений", тобто заповнений військами окупантів.

"По шевронах не видно, що це "вагнерівці", але видно, що це люди, які були в ув’язнені. По Донецьку багато молоді, 17-18 років, ходять зі зброєю по місту. Місто просто "зелене", - пояснив Барабаш.

Він зазначив, що Маріуполь так само "зелений" від кількості військових. "В Маріуполі вони намагаються збиратися на Вугледарський напрямок", - пояснив він.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України зазначалось, що російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Вороги зазнають великих втрат. Крім того, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що станом на сьогодні в Україні знищили близько 128 тис. 420 супротивників та, зокрема, 3 тис. 209 ворожих танків.

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