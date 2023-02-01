У нашій країні за добу ліквідовано 8 танків супротивника.

Українські воїни за добу знищили ще понад 900 російських окупантів, втрати росіян в Україні перетнули нову "червону лінію".

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 1 лютого серед особового складу орієнтовно склали близько 128 тис. 420 (+920 за добу) осіб, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Танків противника було знищено 3 тис. 209 (+8) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 382 (+4), артилерійських систем - 2 тис. 207 (+10), реактивних систем залпового вогню - 458 (+4).

Відео дня

Засобів протиповітряної оборони було знищено 221, літаків - 293, гелікоптерів - 284, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 951, крилатих ракет - 796.

Ворожих кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 61 (+13), спеціальної техніки - 200. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 1 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник не припиняє наступати на Бахмутському та Лиманському напрямках. Крім того, ворог намагався рухатися вперед на Новопавлівському та Авдіївському напрямках, але не мав успіхів.

Захисники нашої держави відбили атаки росіян на Донбасі біля 8 населених пунктів, зокрема, в районі Бахмута.

Варто зазначити, що станом на 31 січня втрати РФ в Україні становили близько 127 тис. 500 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: