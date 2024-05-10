Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

На Слобожанському напрямку російські війська намагаються проводити атакувальні дії, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи та засоби ураження.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що військово-політичне командування все прекрасно бачить і разом з підрозділами Сил оборони готове до будь-яких намірів РФ.

Мельник підкреслив, що разом з тактичними діями окупанти будуть посилювати інформаційно-психологічні операції, щоб дезінформувати та посіяти панічні настрої серед людей. "Раджу мешканцям Харківщини, а особливо наближених до лінії зіткнення населених пунктів північної та східної частини, максимально відповідально ставитись до питань власної безпеки, особливо під час повітряних тривог", - додав він.

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Аналітики DeepState опублікували фото російських втрат під час наступу на північних кордонах області. Вони зазначають, що окупанти рухалися з боку Пильного. За попередніми даними, на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове українські військові знищили три одиниці російської техніки.

У поліції Харківщини повідомили, що під час ранкового обстрілу Вовчанська постраждали двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Їх госпіталізували з уламковими пораненнями.

Росія наступає на Харківському напрямку: що відомо

Сьогодні вранці Харківська ОВА повідомила про посилення російських ударів на півночі, особливо від російських обстрілів постраждав Вовчанськ. З міста вже почали евакуювати людей.

Вдень у Міністерстві оборони повідомили, що близько 05:00 війська РФ спробували прорвати лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Атаку відбили, однак бої з загарбниками продовжуються.

Також військові зазначили, що ца цю ділянку фронту відправили резервні підрозділи Збройних сил України.

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