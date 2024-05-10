Окупанти б'ють по місту КАБами та артилерією.

З Вовчанська та ближніх населених пунктів Харківської області, які перебувають під російськими ударами, евакуюють людей.

Про це розповів очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі Громадському радіо. За його словами, більша частина людей виїжджає самотужки, іншим допомагають поліцейські та волонтери. "Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", - додав він

Голова військової адміністрації зазначив, що зараз російські загарбницькі війська ведуть масований обстріл міста. Інформації про загиблих та поранених немає, однак фіксують серйозні руйнування.

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"Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", - додав Гамбарашвілі.

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Сьогодні в Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що війська РФ посилили удари на півночі, під ударами КАБів, РСЗВ та артилерії опинився Вовчанськ.

Крім того, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорвати кордон, українські сили зупинили їх. Зазначалося, що ЗСУ не втратили жодного метра.

Очільник ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що російське угрупування на цьому напрямку не становить загрози для Харкова.

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