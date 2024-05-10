Окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині, ЗСУ залучили резерви, - Міноборони

Наразі на Вовчанському напрямку тривають бої різної інтенсивності.

О 5 ранку 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області.

Як повідомляє Міноборони України, Збройні сили захищають позиції на Харківщині. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Як зазначають у Міноборони, станом на зараз атаки окупантів відбито, тривають бої різної інтенсивності.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцева військова адміністрація Вовчанська оголосила про евакуацію населення через посилення атак росіян.

Ймовірний наступ РФ на Харківщину

Росія формує війська для наступу на Харків. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ворог може спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

Також УНІАН повідомляв, що експерт розповів, яким "шансом" хоче скористатися РФ під час наступу на Харківську і Сумську області. За словами Олександра Мусієнка, нині росіяни добудовують злітну смугу на аеродромі у Бєлгородські області, яка потрібна для прийому військово-транспортних літаків, як аеродром підскоку.

Сьогодні в ОВА повідомили, що російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ Харківської області. Втім, ЗСУ не втратили жодного метра території.

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