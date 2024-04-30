Росіяни просунулися в західному та північно-східному напрямку від Очеретиного.

Російське військове командування наразі роздумує над кількома тактичними напрямками на сході Україні, на яких можна буде розпочати наступ цього літа.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, стабілізація РФ їх основної частини на північний захід від Авдіївки ставить командування перед вибором. Зокрема, вони можуть продовжити рух на захід у бік Покровська або намагатися просунутись на північ, щоб розгорнути додаткові операції навколо Часового Яру.

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, які опублікували 28-29 квітня, росіяни просунулися в західному та північно-східному напрямку від Очеретиного, вздовж залізничної лінії до північно-західної околиці Очеретиного та в Нетайловому.

Відео дня

"Бої також тривали на північний захід від Авдіївки біля Калинового, Архангельського, Новобахмутівки, Соловйового, Сокіла, Новопокровського та Новоселівки Першої; і на захід від Авдіївки біля Орлівки та Уманського", - додали у звіті

Декілька мілблогерів заявили, що окупанти проводять наступальні операції в районі Кераміка з метою просування в напрямку Архангельського, але також намагаються просунутися на захід з району Очеретине в напрямку Сокола і на південний захід у напрямку Новопроківське-Новоселівка Перша.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляли аналітики, після виведення українських військ з тактичних позицій росіяни не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки. Це свідчить про те, що Сили оборони зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Керівник департаменту стратегічних ініціатив "Повернись живим" Іван Науменко заявив, що Збройні сили України мають у найближчі рік-півтора перебувати у стратегічній обороні. Наш наступ став би помилкою.

Вас також можуть зацікавити новини: