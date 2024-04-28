Росіяни штурмують позиції Сил оборони на кількох ділянках одночасно з застосуванням КАБів.

Російські окупанти намагаються реалізувати тактику обходу Часового Яру з флангів, але на сьогодні ця задача для них нездійсненна. Про це розповів в ефірі "Еспресо" начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Дійсно, російські окупаційні війська полюбляють штурмувати місто, обходячи населений пункт з флангів. Однак, сьогодні щодо Часового Яру в них ця задача нездійсненна. Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму", - розповів Калашніков.

За словами офіцера, росіяни штурмують позиції Сил оборони на кількох ділянках одночасно з застосуванням КАБів.

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"Окупанти штурмують Часів Яр не на одній ділянці. Вони намагаються проводити штурмові дії на кількох ділянках одночасно. Спочатку вони закидають позиції Сил оборони КАБами. Хоча, якщо брати тактику НАТО, то спочатку працює авіація, а вже потім піхота. В росіян же вже працює разом. Вони одночасно можуть скидати КАБи й штурмувати наші позиції", - додав він.

Часів Яр - сьогодні це треба знати

Російські окупанти намагаються захопити Часів Яр Донецької області. Як пише видання Sky News, окупація Часового Яру відкрила б противнику шлях до більш широкого наступу в Донецькій області, яка наразі на 50% перебуває під російським контролем. Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин наголосив, що зараз росіян в місті немає.

Як зазначав військовий експерт Олександр Мусієнко у Часовому Яру росіяни використовують стандартну тактику малих оточень, щоб тиснути на Сили оборони. водночас, на думку експерта, там є перспективи, в тому числі, для зустрічних боїв, активної оборони і для того, щоб спробувати витіснити ворога з певних позицій.

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