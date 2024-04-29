Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій.

Після виведення українських військ з тактичних позицій росіяни не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки. Це свідчить про те, що Сили оборони зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Як повідомляє Інституту вивчення війни (ISW), наступна лінія оборони в цьому районі знаходиться на певній відстані від позицій, які загарбники атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого. Просування ворога буде швидким, якщо ЗСУ не намагатимуться утримувати позиції на полях.

На думку аналітиків, прибуття бригад для відновлення боєздатності, про яке повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським військам уповільнити тактичні успіхи противника і, можливо, стабілізувати фронт.

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В Інституті вивчення війни зауважили, що Сили оборони змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ, при тому що самі поступались ворогу у кількості боєприпасів та живої сили. За словами експертів, прибуття підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

Але, зауважують в ISW, стягнення додаткових сил на цей напрямок поставить під удар можливості росіян в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу.

"Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", - йдеться у звіті.

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