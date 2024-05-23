Наразі росіяни надають пріоритет створенню "буферної зони", а не глибокому вторгненню в Харківську область.

Російські окупаційні війська були змушені розпочати повторний наступ в Україні раніше ніж планували. Це пов'язано з відновленням надання американської допомоги Україні.

Як повідомляє ISW, загарбники розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня. Ворог задіяв обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Аналітики помітили, що вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі регіони почали сповільнюватись. На думку експертів, наразі росіяни надають пріоритет створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не більш глибокому вторгненню в Харківську область.

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Як зазначили в Інституті вивчення війни, РФ почала наступ вздовж кордону, бо хотіла відволікти українські сили і зробити можливим наступ в інших районах східної України. Крім того, загарбники мають на меті просунутись до Харкова на відстань, яка дозволила б обстрілювати місто з артилерії.

Також російська влада, ймовірно, не вірила, що Штати відновлять допомогу Україні. У зв'язку з цим ворогу довелося переглянути багато своїх припущень щодо оперативного планування літніх наступальних зусиль.

Бої у Харківській області

Росіяни 10 травня почали активно наступати в Харківській області. Повідомлялося, що супротивники змогли захопити низку населених пунктів. Українські воїни згодом змогли уповільнити наступальні дії супротивника в регіоні.

На початковому етапі нового наступу на Харківщині росіяни застосували зовсім нову тактику, що стало однією з причин його успіху у перші дні битви.

Українські військові на Харківському напрямку зіткнулися з гострим дефіцитом систем скидання боєприпасів для безпілотників, виробництво критично не встигає за потребами.

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