Українські виробники настільки захопилися FPV-дронами, що забули про інші системи.

Українські військові на Харківському напрямку зіткнулися з гострим дефіцитом систем скидання боєприпасів для безпілотників, виробництво критично не встигає за потребами. Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів Юрій Абдула, власник майстерні, що виготовляє такі пристрої.

За його словами, скидати боєприпаси з дронів - це досить ефективна тактика, набагато краща, ніж просто обстріл позицій противника наосліп. На початку повномасштабної війни в Україні було багато майстерень, які робили системи скидання для дронів, але зараз більшість із них переключилися на виготовлення FPV-дронів типу "камікадзе".

Як розповідає Абдула, оскільки Харківський напрямок тривалий час був відносно спокійним, то й великої потреби в дронах і системах скидання до них тут не було. Однак із травневим вторгненням росіян на Харківщину тут різко утворилася велика потреба в такій зброї.

Відео дня

"У Харківській області діє лише одна наша майстерня, яка здатна забезпечувати цей напрямок. Раніше ми десь на 10% забезпечували цими системами потреби всього фронту, а тепер мусимо - всю Харківську область. Це Сумський, Охтирський, Білгородський напрямок і багато інших. Ми повинні їх забезпечити при тому, що не припиняємо забезпечення східних напрямків. Для однієї майстерні - це як цунамі", - пояснив Юрій Абдула.

Майстерня Юрія на день віддає військовим близько 300 систем скидання, хоча потреби фронту загалом становлять близько 1000 одиниць на добу.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що напрямки основних боїв із російськими загарбниками на фронті залишаються незмінними. Це насамперед Покровське та інші донецькі напрямки. Також Куп'янський напрямок на Харківщині.

Крім того, ми розповідали, що головнокомандувач армії Швеції заявив про глухий кут у війні Росії проти України та очікує її затягування на довгий термін. За словами головкома, великою проблемою є повільність Заходу в наданні потрібної допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: