Рішення залежить від адміністрації Джо Байдена.

Відсутність реакції Москви на український наступ може наблизити рішення Сполучених Штатів Америки про зняття заборони на далекобійні удари по території Росії.

Таку думку в етері телемарафону висловив народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він нагадав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який разом з демократом Річардом Блументалем відвідав Україну під час операції в Курській області, підтримав зняття обмежень на удари по військовим об'єктам в Росії.

"Зараз більшість республіканців зайняли саме таку позицію. Більше вагається сама адміністрація (президента США - УНІАН), від їхніх рішень залежить це саме надання далекобійного озброєння", - пояснив нардеп. Відео дня

Нещодавно делегація українських парламентарів повернулась зі США, де вони провели багато зустрічей з конгресменами Палати представників США. "Всі, з ким ми зустрічалися, підтримують зняття обмеження на використання озброєння. Крім того, ми запросили і інші види далекобійної зброї, яких не маємо, але вони точно є на складах Сполучених Штатів", - зазначив Чернєв.

Він зазначив, що зараз американські конгресмени перебувають на канікулах і повернуться до роботи лише у вересні. Тому подання законопроекту до Конгресу США забере багато часу. "Ми запросили вже зараз писати листи на Білий дім, на Пентагон, щоб все ж таки змінити позицію адміністрації. Маючи сьогодні на землі такі реалії, як полюбляє говорити Путін, операцію в Курській області та жодної ескалації з боку РФ, я думаю, ми досить близькі до зняття обмежень і отримання іншої далекобійної зброї", - підкреслив депутат.

За словами нардепа, військову операцію в Курській області розпочали саме для того, щоб окупанти не завдавали ударів зі своєї території. "Але цього можна було уникнути, якби у нас була далекобійна зброя, якою б ми з території України знищували всю військову інфраструктуру ворога", - резюмував Чернєв.

Бої на території Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не зацікавлена в російських територіях. Військові змушені звільнити прикордоння від російських військ, щоб запобігти ракетному терору проти українців.

В адміністрації американського президента Джо Байдена уникають прямої відповіді щодо обставин, за яких українська армія змогла б бити вглиб Росії з американськї зброї.

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