Водночас, в Україні зацікавлені захистити життя українських громадян, які потерпають від російського терору з районів Курської області.

Україна не зацікавлена забрати собі територію Курської області, де нині Сили оборони України проводять операцію. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"На відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена у тому, щоби забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було завдано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет", - наголосив Тихий.

Речник висловив жаль, що Україна не має можливості завдавати далекобійних ударів по російській території усією зброєю, яку має в наявності.

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"Щоб захиститися від цього терору, немає поки що цих відповідних рішень, на яких ми наполягаємо. Тому, є потреба з боку Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні удару або прикривають терор проти українців", - сказав Тихий.

Він додав, що відповідні цілі досягаються українськими військовими у Курській області, які будуть продовжувати це робити, бо це необхідно для безпеки та захисту України.

"Треба наголосити, що взагалі операція у Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область, ускладнює їй військову логістику", - наголосив Тихий.

Речник відзначив, що ЗСУ - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права.

"Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Це дуже важливо. І мета цієї операції - це збереження життів наших людей та захист території України від російських ударів", - сказав речник.

Він нагадав, що саме Росія принесла війну на територію України і "цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії".

Як відзначив речник, чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, і зокрема, на основі Формули миру України, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на територію Росії.

"А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує, і це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в рамках реалізації права на самозахист згідно з Статутом ООН", - підкреслив Тихий.

Він також звернув увагу на дані, що в Москві дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони відбувається без якихось порушень міжнародного гуманітарного права, бо саме це росіяни хотіли бачити і використовувати у пропаганді.

"Тому є обґрунтовані підозри й побоювання, що такі інциденти Росія може спробувати створити, тобто, сфабрикувати - створити такі підроблені інциденти, у тому числі, з можливими переодяганнями в уніформу українських військових російських військових. І ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. І якщо такі спроби з боку Росії будуть - то власне, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - наголосив Тихий.

Операція в Курській області - деталі

Як повідомляв УНІАН, на зайнятих ЗСУ територіях Курської області залишилася деяка кількість цивільного населення. Загалом ці люди доволі приязно налаштовані до українських солдатів і вважають, що Росія їх покинула.

Курська область, як і будь-яка інша прикордонна російська область - це квінтесенція того типу спланованої війни проти України, якій віддають перевагу росіяни. Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це війна без правил ведення війни... Росія використовує свої території для розташування артилерії, РСЗВ, невеликих авіаційних баз, пускових установок для балістики для масштабних ударів по цивільному населенню іншої країни", - перерахував Подоляк і додав, що при цьому сама влада РФ впевнена, що її територія неформально недоторканна і "ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території РФ", - пояснив він.

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