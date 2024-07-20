В Білому домі натякнули, що все буде залежати від ситуації на фронті.

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван уникнув відповіді щодо того, чи існують обставини, за яких Вашингтон дозволив б ЗСУ використовувати американську зброю для ударів вглиб по території Росії.

Салліван відповів, що це вже коментував президент країни Джо Байден, який сказав, що США постійно дивляться на ситуацію і роблять висновки.

"Зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", – сказав Салліван, передає Голос Америки.

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При цьому чиновник наголосив, що "теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються". Він нагадав, що Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволив завдавати ударів по території РФ поблизу кордону з Україною.

"Росія розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!" Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася", – зазначив Салліван.

Він підкреслив, що США і їхня зброя є "критично важливими для цієї війни", додавши, що не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації. Він висловив упевненість, що перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить сталість постачання при будь-якій адміністрації. Він наголосив, що НАТО відіграватиме ключову роль і буде основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі".

При цьому на запитання, як Європа повинна готуватися у разі зміни влади у США та ймовірної зміни політики щодо України, Салліван сказав, що вона вже "нарощуєвнутрішній потенціал". "Якщо ви подивитеся на винахідливість України, її виробничу майстерність як значного виробника оборонної продукції протягом десятиліть, і фактичні зусилля, які вона робить, її здатність нарощувати власні можливості для самозахисту реальна, і вона зростає з місяця в місяць", - прокоментував Салліван.

Дозвіл на удари по РФ західною зброєю

Країни-члени НАТО не мають єдиної думки у питанні, як Україна може використовувати західну далекобійну зброю. Деякі країни надали право ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по ціляхвглиб РФ, тоді як США обмежують це право.

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