Росіяни спрямували резерви в Курську область.

Наступ Третьої окремої штурмової бригади на Харківщині - це сплановані штурмові дії, розповів Герой України, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин.

"Вони заволоділи ротними і взводними опорними пунктами, як ми можемо бачити на відео. На тому напрямку противник також проводить штурмові дії, але на даному етапі успіху не має, оскільки може залучити резерви саме з цих напрямків - вони найближче до Курщини. Вони вже там будуть проводити штурмові дії, оборонні тощо", - пояснив він в ефірі телемарафону.

Литвин також розповів про ситуацію в напрямку Липців, де бригада "Рубіж" тримає оборону: "Ворог цього тижня проводив штурмові дії наших підрозділів, але це був характер стримування наших резервів, щоб ми їх не перекидали в райони ведення більш активних бойових дій. Значно зменшилося в напрямку Липців використання оперативно-тактичної авіації. Місяць тому ворог кидав тільки по Липцях 20 КАБів, зараз це декілька КАБів на добу".

Відео дня

Натомість окупанти більш активно штурмують позиції Сил оборони в районі Вовчанська. За словами Литвина, ситуація там хоч і складніша, однак контрольована. "Ми розуміємо, що ворог оперативно-тактичну авіацію та резерви з території РФ може залучити саме на Курщині", - додав військовий.

Наступ на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, вчора 3 ОШБр офіційно повідомила, що пішла в наступ у Харківській області. Вони розповіли про власні успіхи та значні втрати російських загарбників.

Згодом пресофіцер бригади Олександр Бородін повідомив, що бійці 3 ОШБр проводять на звільненій території стабілізаційні дії. Загарбники ж намагаються відновити контроль над втраченими територіями.

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