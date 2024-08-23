Росіяни втратили на цьому напрямку серйозні оборонні позиції.

Наразі бійці Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) проводять стабілізаційні дії на Харківщині, де напередодні повідомлялося про вдалий наступ, повідомив в ефірі "Радіо Свобода" пресофіцер Олександр Бородін.

"В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один з успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку штурмових дій збоку російської 20-ої армії. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони", – розповів Бородін.

Він також відзначив, що подібний наступ важливий в першу чергу не через звільнення територій. Більш важливим є факт руйнування планів окупантів, а також знищення їхніх сил та засобів.

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"Там були досить серйозні оборонні позиції, які вони втратили і які вони довгий час будували, логістику налагоджували. Вони втратили ці позиції – тепер вони наші. І доводиться не лише будувати нові позиції, а й нову логістику. Це така складова, яка стримує сили та засоби. Оскільки їм зараз складно утримувати свої позиції. Тому що їх по факту ще немає", – додав Бородін.

Водночас він відзначив, що у росіян досі є великі резерви особового складу, а також артилерійських боєприпасів та FPV–дронів.

"У них побудована така система, що вони майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани. Вони мають потенціал для того, щоб постійно штурмувати. Вони не роблять великі штурми, у них немає сил робити такі операції, як наші роблять у Курській області. Це все маленькі штурми на рівні відділень, максимум зводів. Але постійні", – розповів Бородін.

Наступ на Харківщині: що відомо

Напередодні третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Згодом наступ прокоментував і команди 3 ОШБр Максим Жорін. Він відзначив, що наступальні дії не пов’язані з паралельним наступом на Курськ. Він також додав, що найближчими днями бригада зможе оприлюднити деталі операції та статистику втрат ворога.

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