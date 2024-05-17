Він знову звинуватив в агресії саму Україну.

Кремлівський правитель Путін заявляє, що у Росії нібито поки що немає планів щодо захоплення Харкова.

У новому російському наступі на Харківському напрямку він звинуватив Україну. "Це теж їхня вина. Тому що вони обстрілювали і продовжують обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включно з Бєлгородом. А там же цивільні люди. Усе ж очевидно", - заявив Путін.

Він нагадав про свої погрози створити так звану санітарну зону на прикордонних територіях України.

"І я говорив публічно, що якщо це триватиме, ми змушені будемо створити санітарну зону. Ось ми це і робимо. Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає", - додав він.

Наступ РФ на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 травня російські окупаційні війська почали наступ на півночі Харківської області. Там тривають важкі бої, під постійними обстрілами перебуває Харків та інші населені пункти.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні повідомив, що на цьому напрямку війська РФ розширили зону бойових дій майже на 70 км.

Він каже, що основні сили РФ зосередила на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська.

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