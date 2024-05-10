Російська техніка була знищена під час спроби штурму кордону.

Бійці Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії сьогодні, 10 травня, знищили техніку росіян під час спроби наступу на Харківську область.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України у своєму офіційному Telegram-каналі. Зокрема, спецпризначенці 2-го загону ЦСП "Омега" показали кадри знищеної техніки РФ під час спроби прориву на Харківщині.

Зазначається, що знищено чотири БМП та "Урал". Завдяки вмілим діям аеророзвідників та використанню дронів вона була знищена ще на підході - під час спроби штурму кордону.

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"Спецпризначенці Нацгвардії також шукають техніку, яка могла проскочити. Так само буде знищено залишки піхоти противника, яка може ховатися по посадках", - йдеться також у повідомленні.

Наступ РФ на Харківщині: останні новини

Як відомо, росіяни активізували свої дії на Харківщині. У Міністерстві оборони повідомляли, що вранці російські сили спробували прорвати лінію оборони, тривають бої різної інтенсивності.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони зупинили нову хвилю контрнаступу РФ артилерійським вогнем.

По обіді голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що прикордонні громади перебувають під посиленими обстрілами, є поранені та загиблі. Людей закликають евакуюватися.

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