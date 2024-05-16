Синєгубов повідомив про роботу ППО.

Російські окупаційні війська знову тероризують Харків. Місто атакують ударними дронами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов: "Харків – обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів".

Згодом він додав, що у місті пролунав ще один вибух.

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Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про роботу ППО. Він закликав мешканців не покидати укриттів та бути обережними.

Оновлено 23:38: Зафіксоване влучання в Холодногірському районі Харкова. Про це повідомив Олег Синєгубов.

"Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – додав він.

Оновлено 23:44: Водночас мер Харкова Ігор Терехов заявив, що приліт стався в Основʼянському районі міста.

"На місці влучання – пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Будьте обережні – атака шахедів продовжується, на місто заходять нові. Щойно пролунав ще один вибух", – додав він.

Оновлено 23:51: У Харкові пролунав ще один вибух, повідомляє міський голова.

Тим часом очільник ОВА Синєгубов заявив, що росіяни завдали по Харкову щонайменше 5 ударів безпілотниками. За його словами, загроза зберігається.

Оновлено 23:54: "Суспільне" повідомляє про вже шостий вибух у Харкові.

Атаки РФ по Харківщині

16 травня росіяни завдали ударів касетними боєприпасами по одному із сіл Вовчанської громади на Харківщині. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про постраждалих. Зазначалося, що серед поранених – начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Ввечері 15 травня росіяни вдарили по гуртожитку в Шевченківському районі Харкова. Ігор Терехов повідомляв, що двоє осіб звернулися до лікарів, оного з постраждалих забрала швидка. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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