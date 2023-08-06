Жодна з країн Глобального Півдня не хоче включати Росію до наступних переговорів.

Наступний раунд мирних переговорів щодо російської війни проти України може відбутися в рамках саміту G20. Захід планують провести цього вересня в Індії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на французького дипломата, який обізнаний з цього питання.

За його словами, жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не хоче, аби Росія була присутня на наступних переговорах щодо України. Однак при цьому глава делегації Бразилії Селсу Аморім переконаний, що мирний процес має включати країну-агресорку "в тій чи іншій формі".

Відео дня

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь у зустрічі взяли представники 42 країн, а на полях зустрічі представники України проводили також двосторонні перемовини із партнерами.

В ОП заявили, що на зустрічі відбулися "дуже продуктивні консультації" щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир.

Сам саміт на рівні лідерів держав щодо реалізації формули миру відбудеться восени, однак зараз ще ведуться переговори про ймовірні місце й час проведення.

Вас також можуть зацікавити новини: