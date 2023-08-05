Загалом у зустрічі беруть участь представники 42 країн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у сьогоднішній зустрічі радників лідерів держав у Саудівскій Аравії щодо формули миру беруть участь 42 країни.

Як розповів президент, на полях зустрічі представники України проводять й двосторонні перемовини із партнерами.

"Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді у Саудівській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру", - сказав Зеленський.

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За його словами, там представлені 42 країни з різних континентів та із різними політичними підходами до глобальних справ.

"Але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала формулу миру. Бо міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що наразі для України консолідація світу заради справедливого миру – це одне з найголовніших завдань. На думку Зеленського, саме це допоможе швидше "покласти край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права".

Зустріч у Джидді щодо формули миру

Як повідомляв УНІАН, раніше зустріч на рівні радників анонсували ЗМІ, а згодом підтвердили й в Офісі президента України.

На цій зустрічі Україна хоче затвердити із її учасниками формулювання десяти пунктів формули миру, щоб воно було прийнятним для кожної країни-учасниці. Крім того, на цій зустрічі планують обговорити, де і коли може відбутися сам саміт формули миру вже на рівні лідерів.

Україна очікує, що він відбудеться восени, однак наразі тривають перемовини щодо місця та часу проведення такого саміту.

Водночас, в ОП наголосили, що ймовірність змін у 10 пунктах формули миру не допускається і структурно вони залишаться такими, якими були виголошені Зеленським торік в Індонезії, під час саміту G20.

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