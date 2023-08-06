Більшість із країн-учасниць зустрічі уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів української формули миру.

Стали відомі результати вчорашньої зустрічі радників лідерів держав у Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру.

У прес-службі Офісу президента нагадали, що у Джидді 5 серпня відбулася вже друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Зазначається, що українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН.

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У Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на попередніх консультаціях, які відбулися у червні у Копенгагені.

"Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру", - впевнені в ОП.

Єрмак розповів, що на зустрічі відбулися "дуже продуктивні консультації" щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир.

За його словами, це була "надзвичайно чесна та відкрита розмова", під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення.

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована формула миру президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", - сказав очільник ОП.

Наголошується, що ця зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.

За даними ОП, більшість із країн-учасниць зустрічі уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів української формули миру.

"Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру", - додали у президента.

Також у межах консультацій у Джидді українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і сьогодні. Зокрема, на зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.

Переговори у Саудівській Аравії щодо миру в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що участь у зустрічі взяли представники 42 країн. За його словами, на полях зустрічі представники України проводять й двосторонні перемовини із партнерами.

Україна очікує, що сам саміт на рівні лідерів держав щодо реалізації формули миру відбудеться восени. Наразі ведуться переговори про ймовірні місце й час проведення.

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