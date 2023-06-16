Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат спростував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про початок підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Як заявив Ігнат під час брифінгу в Медіацентрі Україна, на даному етапі йдеться тільки про узгодження термінів та місця проведення навчань пілотів ЗСУ. Він додав, що цей процес є непростим.
Речник Повітряних сил наголосив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі ще не стартували. На його думку, заяву Столтенберга могли вирвати з контексту.
"Я, чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (генсек НАТО Єнс Столтегберг – ред), який зараз процес відбувається. Можливо, десь в заяві є труднощі перекладу", – зауважив Ігнат.
Підготовка українських пілотів на F-16
У середу, 15 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі перед засіданням в форматі "Рамштайн" заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася. Тоді він також подякував партнерам, які долучилися до цієї ініціативи.
Раніше ЗМІ повідомляли, що з датою старту навчань пілотів ЗСУ визначилися в Данії. Ймовірно, країна запропонує розпочати підготовку вже в серпні. Примітно, що в розпорядженні Данії є авіасимулятори для навчання пілотів.