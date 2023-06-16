На даному етапі йдеться тільки про узгодження термінів та місця проведення навчань пілотів ЗСУ.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат спростував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про початок підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Як заявив Ігнат під час брифінгу в Медіацентрі Україна, на даному етапі йдеться тільки про узгодження термінів та місця проведення навчань пілотів ЗСУ. Він додав, що цей процес є непростим.

Речник Повітряних сил наголосив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі ще не стартували. На його думку, заяву Столтенберга могли вирвати з контексту.

Відео дня

"Я, чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (генсек НАТО Єнс Столтегберг – ред), який зараз процес відбувається. Можливо, десь в заяві є труднощі перекладу", – зауважив Ігнат.

Підготовка українських пілотів на F-16

У середу, 15 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі перед засіданням в форматі "Рамштайн" заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася. Тоді він також подякував партнерам, які долучилися до цієї ініціативи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з датою старту навчань пілотів ЗСУ визначилися в Данії. Ймовірно, країна запропонує розпочати підготовку вже в серпні. Примітно, що в розпорядженні Данії є авіасимулятори для навчання пілотів.

Вас також можуть зацікавити новини: