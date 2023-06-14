Данія запропонує почати навчання вже в серпні.

Данія нарешті визначилася з датою початку навчання українських пілотів на F-16. Як повідомляє Reuters, про це повідомило датське агентство Ritzau з посиланням на неназвані джерела.

Відзначається, що Данія, яка має в своєму розпорядженні авіасимулятори для навчання пілотів, запропонує почати навчання вже в серпні. Цю пропозицію, як очікується, внесе в четвер виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявила Reuters, що українські пілоти можуть почати навчання польотам на літаках американського виробництва "цього літа".

"Рамштайн" і F-16 для України

15 червня в Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). У засіданні візьмуть участь міністри оборони і високопоставлені військові чиновники майже з 50 країн. На засіданні обговорюватиметься питання подальшого надання Україні засобів для захисту своєї території.

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Поки що конкретних рішень щодо надання літаків Україні не було, проте питання навчання пілотів зрушилося з мертвої точки. Зокрема, Нідерланди оголосили, що навчання розпочнеться вже цього літа. а в Польщі заявили, що вже склали графік навчання.

У Міноборони України заявляли, що для перемоги над окупантами Україні буде достатньо чотири ескадрильї (48 літаків).

Вас також можуть зацікавити новини: