В Євросоюзі підготують екіпажі для танків, які Україні нададуть країни-члени НАТО, зазначив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

До кінця березня у рамках військової місії Європейського Союзу будуть підготовані понад 10 тисяч українських військових.

До кінця 2023-го у Євросоюзі планують підготувати ще 30 тис. захисників України, розповів верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Наша місія підготує понад 11 тисяч осіб до кінця березня", - заявив євродипломат.

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Боррель додав, що будуть підготовані екіпажі для танків, які держави-члени НАТО нададуть Україні.

Військова допомога Україні від ЄС - що треба знати

У жовтні 2022 року Європейський Союз оголосив про створення масштабної військової місії для української держави. Рада ЄС ухвалила рішення про створення місії ЄС з надання військової допомоги Україні, яка має назву EUMAM Ukraine. Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціальну підготовку захисників України.

1 лютого поточного року кілька європейських чиновників у Брюселі заявили, що нова мета Євросоюзу - підготувати 30 тисяч українських воїнів. Раніше було анонсовано мету навчити в країнах ЄС близько 15 тис. захисників української держави.

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