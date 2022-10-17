Рада ЄС також ухвалила рішення про надання ще 500 млн євро для забезпечення зброєю ЗСУ.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, пише "Європейська правда".

"Метою місії є сприяння підвищенню військової спроможності Збройних сил України ефективно проводити військові операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати цивільне населення", - йдеться у заяві.

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У відповідь на запит України про військову підтримку, місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме майже 107 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Рада ЄС також ухвалила рішення про виділення ще 500 млн євро в рамках Європейського фонду миру з метою подальшої підтримки спроможностей та стійкості Збройних сил України.

Шостий транш доведе загальний внесок ЄС в рамках фонду для України до 3,1 млрд євро.

Обсяг обладнання, яке буде надано в рамках нового пакету підтримки, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом: 490 млн євро призначено на військову техніку, а 10 млн євро для забезпечення обладнанням та матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо.

Крім того, кошти також дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, вже переданої Україні державами-членами ЄС.

Нагадаємо, 15 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що незабаром ЄС оголосить про створення місії з навчання тисяч українських військовослужбовців в Європі і виділить ще близько півмільярда євро на закупівлю зброї для України. Відмінність цієї ініціативи полягає у тому, що вона буде колективною з централізованою командною структурою під егідою ЄС.

Навчання українських військових

НАТО почало готувати військових інструкторів в Україні після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. У Північноатлантичному альянсі вважають, що підготовка інструкторів є найбільш ефективним способом допомогти Збройним силам України, оскільки при цьому не потрібно, щоб війська, необхідні для ведення бойових дій, залишали країну.

Після початку війни в Україні про масштабну програму підготовки українських військових оголосила Великобританія. До цієї ініціативи приєдналися ще кілька європейських країн.

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