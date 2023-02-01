Нова мета Євросоюзу – підготувати 30 000 українських військових.

Європейський союз може збільшити масштаби тренувальної місії для українських військових. У країнах-членах ЄС планують підготувати ще 15 тисяч захисників.

Як пише RND, в середу, 1 лютого, декілька офіційних осіб ЄС в Брюселі заявили, що нова мета Євросоюзу – підготувати 30 000 українських військових. Раніше анонсували мету навчити в країнах ЄС біля 15 000 бійців.

"У листопаді міністри закордонних справ країн-членів ухвалили рішення про початок навчальної місії ЄС. Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. За допомогою місії ЄС хоче допомогти українським військам захищатися ще краще, ніж раніше, від загарбників з Росії", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що в рамках навчальної місії Бундесвер пропонує бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та підпорядкованих їй штабів батальйонів. Крім того, Німеччина пропонує забезпечити підготовку інструкторів, медичну підготовку і провести навчання українських військових з використання систем озброєння у тісній співпраці з промисловістю.

Відповідно до початкового плану, Німеччина хотіла підготувати бригаду чисельністю до 5 000 українських військових протягом перших кількох місяців. Кількість бійців, які пройдуть навчання, також мала залежати від того, скільки солдатів Міністерство оборони України зможе відправити на тренування, зважаючи на бойові дії.

"Згідно з інформацією в колах ЄС, федеральний уряд пообіцяв заповнити 80 посад для місії під час планування розгортання. Бундесвер також забезпечує багатонаціональне командування для спеціалізованої підготовки. ЄС вже призначив тризіркового генерала Андреаса Марлоу командувачем", – наголосило видання.

Підготовка українських військових у ЄС

На початку жовтня 2022 року лідери країн-членів Європейського Союзу досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

Пізніше Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine. Повідомлялося, що місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони.

На початку грудня Євросоюз та Норвегія підписали угоду про надання останнього добровільного фінансового внеску до місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) на 2023 рік. Країна передала для місії 14 мільйонів євро.

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