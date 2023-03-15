Українські захисники не дають ворогу пройти.

Просування російських окупантів в районі міста-фортеці Бахмут важко назвати навіть "пірровою перемогою", оскільки їх ворог отримував дуже великою ціною.

"Бахмут тримається фактично 8 місяців. Звичайно, ворог навколо самого Бахмута мав певні просування, але вони давалися такою великою ціною, що це навіть "пірровою перемогою" важко назвати", - повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами Череватого, в районі Бахмуту зараз сконцентровані потужні командири українських бригад і батальйонів. Це військові з колосальним бойовим досвідом.

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"Звичайно, у нас є потенціал. Звичайно, там дуже важко, але оборонці Бахмута зараз роблять неймовірну річ - по суті це вони провісники майбутньої перемоги", - наголосив речник.

Він зазначив, що саме своїм героїзмом, кров’ю і потом ЗСУ не дозволяють противнику пройти далі та виточують його бойову силу і міць.

"І тим самим дозволяють своїм побратимам, які зараз проходять навчання за кордоном, вигартувати нові "залізні бригади", які згодом викинуть загарбника з нашої території", - підсумував Череватий.

Ситуація під Бахмутом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що противник і надалі безуспішно намагається оточити Бахмут і просунутися вперед, але українські війська стримують шалений тиск ворога.

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