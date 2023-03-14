Він наголосив, що ця операція є ключовою у стійкості оборони всього фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога.

На своїй сторінці у Facebook Залужний зазначив, що шанує міцність, хоробрість та незламність українських воїнів у Бахмуті.

"Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!" – наголосив головнокомандувач.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Бої за Бахмут тривають з серпня 2022 року. В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 повідомляється, що там продовжуються позиційні бої, ворог намагається захопити місто.

Крім того, 14 березня, члени Ставки верховного головнокомандувача на засіданні підтримали позицію щодо подальшого утримування й захисту Бахмута.

Через колосальні втрати ПВК "Вагнера" почала вербувати для штурмів Бахмута мешканців тимчасово окупованого Мелітополя. За словами мера міста Івана Федорова, розсилку почали робити в закритих групах мелітопольців.

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