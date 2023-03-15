Також окупанти продовжують спроби наступів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Противник і надалі безуспішно намагається оточити Бахмут і просунутися вперед, але українські війська стримують шалений тиск ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський щодо ситуації на східному фронті, інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, генерал нагадав, що сьогодні воїн 93-ї ОМБр "Холодний Яр" з позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 над Бахмутом.

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"Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їхній праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК злітають в повітря", - наголосив Сирський.

За словами командувача, окупанти тиснуть і на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Воїни 92 ОМБр ім. Івана Сірка гідно дали по зубах ворогу, знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора", - додав він.

Сирський підкреслив, що такі рішучі дії української армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують перемогу України.

Ситуація під Бахмутом

Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту.

ЗСУ минулої доби відбили понад 90 атак російських загарбників, ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де постійно тривають позиційні бої.

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