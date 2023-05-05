Інша велика категорія втрат – мобілізовані. Їх з осені 2022 року загинуло понад 2 тисячі людей.

Журналісти підтвердили ліквідацію понад 22 тисячі загиблих російських окупантів в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні "Медіазони", служби BBC та команди волонтерів. За останні чотири тижні до списку публічно підтверджених втрат додалося понад 2,3 тисячі імен — тепер у списку загиблих 22 055 людей.

Найбільшу частку серед втрат становлять ув'язнені з "ПВК Вагнер", яких вдало "мінусують" під Бахмутом. За весь час ми нарахували понад 3,7 тисячі загиблих ув'язнених. Інша велика категорія втрат – мобілізовані. Їх з осені 2022 року загинуло понад 2 тисячі людей.

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З попереднього зведення 7 квітня до списку додалося 2 367 імен. У середньому за два тижні у цей час підтверджувалася загибель близько 1200 осіб. Це найвищий, але не рекордний показник.

Найзначніша частина втрат — це бійці "ПВК Вагнер", які загинули в Бахмуті. Серед них є як звичайні найманці, так і ув'язнені.

Пригожин уже вдруге публічно заявив про масштаби втрат у своїй ПВК. У зведеннях журналістів кількість підтверджених втрат у ПВК на добу значно менша, ніж заявляє Пригожин - це означає, що кількість загиблих у Бахмуті ЗМІ поки що оцінити не можуть.

В інших родах військ втрати практично непомітні. Частка тих, чию належність до військ визначити не вдається, зростає.

"Більшість тих, кого ми відносимо до категорії "немає даних", мабуть, не були професійними військовими до початку вторгнення в Україну. Такі висновки можна зробити за їхніми особистими сторінками, а також за даними з некрологів", - зазначають журналісти.

Втрати РФ в Україні - дані ГШ

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року і по сьогодні знищено понад 193 тисячі російських окупантів. Українські військові за минулу добу, 4 травня, ліквідували 620 російських окупантів.

Про величезні втрати "Вагнера" заявив і Пригожин. Ватажок "Вагнера" сьогодні публічно звинуватив очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у втратах його ПВК. Йдеться про "десятки тисяч убитих і поранених".

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