Він заявив, що відповідальність за десятки тисяч трупів "вагнерівців" лежить на цих двох посадовцях.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин знову публічно звинуватив очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у втратах його ПВК. Йдеться про "десятки тисяч убитих і поранених".

У новому ролику, який поширюють російські ЗМІ, Пригожин заявив, що тисячі трупів "вагнерів" на совісті особисто Шойгу та Герасимова, які не дають бойовикам боєприпасів.

"За десятки тисяч вбитих та поранених перед їхніми матерями та дітьми вони понесуть відповідальність - я цього доб'юсь", - заявив Пригожин поміж роздумами про втрати.

Він натякнув, що втрати "Вагнера" настільки великі, що за менш ніж 4 місяці боїв будуть ліквідовані 100% особового складу.

"Посадовці не виконують своїх обов'язків. Не використовують те, чого їх навчали. Герасимова вчили, а Шойгу, наскільки я знаю, ні. І тому їхній непрофесіоналізм губить десятки тисяч росіян. Це неможливо пробачити", - заявив "бахмутський м'ясник" Пригожин.

Снарядна істерика Пригожина

Ватажок "Вагнера" Пригожин кілька разів публічно вступав у конфронтацію із Генштабом та Міноборони РФ, заявляючи, що його найманцям блокують постачання боєприпасів. Вчора він вкотре поскаржився на брак боєприпасів і показав десятки трупів.

Вночі Пригожин пригрозив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута. Експерти вважають, що до заяв росіян про вихід із Бахмута потрібно ставитися дуже акуратно та обережно, оскільки це може виявитися пасткою.

На тлі цих новин Міноборони України відзвітувало, що ЗСУ рознесли кілька складів з боєприпасами "Вагнера" у Бахмуті.

Вас також можуть зацікавити новини: