За його словами, найбільший прапор взяли в Одесі.

Найбільший державний прапор на острові Зміїний встановили у напрямку Криму.

Про це заявив командир спецпідрозділу ГУР МО України "Тимур" в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, день вирішальної операції на Зміїному був поділений на декілька етапів.

"На першому етапі була артпідготовка, на другому залучили авіацію. Стояло завдання встановити державний прапор України на вертолітному майданчику. Ми встановили. Далі був третій етап ― дорозвідка прибережної зони й розмінування", - повідомив "Тимур".

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Розвідник також вперше розказав про спецдоручення від начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

"Один з прапорів ми попросили в Одесі, він був дуже великий. І от командир поставив задачу, щоб він, найбільший, постав на краю острова, який "дивиться" на Крим", - розповів розвідник.

Потім група спецпризначенців перейшла до фінального етапу спецоперації та взяла острів під повний контроль. Ворожий триколор був спущений, а український прапор - піднятий на офіційному флагштоці.

"Тимур" також пригадав історію "особливого мешканця" Зміїного, якого вдалось врятувати під час звільнення острова.

"Ми побачили кота. Командир поставив задачу його забрати. Він зараз у надійних руках", - розповів командир спецпідрозділу ГУР.

Звільнення Зміїного

Український острів Зміїний - стратегічно важливий об'єкт в акваторії Чорного моря, що належить до Одеської області. Окупанти захопили його відразу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рік тому спецпризначенці СБУ та ГУР звільнили острів.

Керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, деокупація острова проходила в кілька етапів. Першого разу ЗСУ не стало сил, з обох сторін було багато поранених. Друга спроба, 30 червня, стала успішною.

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