Також віце-адмірал поділився, де працюють вертольоти, які підтримують морську піхоту.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів журналістам про роль, яку відіграла ескадрилья "Байрактарів" у боях за острів Зміїний.

За його словами, морська авіація з перших днів широкомасштабної російської агресії бере участь у бойових діях разом зі всіма Силами оборони. Почалося це із застосування "Байрактарів", ескадрилья яких відігравала дуже серйозну роль.

Зокрема, "Байрактари" працювали над суходолом Херсонської та Миколаївської областей, і над Чорним морем. На їхньому рахунку - знищення декількох патрульних катерів типу "Раптор" та навіть вертоліт, який підбили під час його приземлення на острові Зміїний під час намагання ворога доставити туди десант.

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Також віце-адмірал відзначає вертолітну ескадрилью, яка призначена для підтримки морської піхоти.

"Вона брала безпосередню участь у боях на Херсонщині й зараз там працює та підтримує піхоту з повітря, уражаючи ворожі цілі. Окрім цього, сьогодні ми маємо деякі поповнення. Наприклад, отримали від наших партнерів вертольоти Sea King. І наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку", - розповів Неїжпапа.

Він наголошує, що у складі вітчизняних ВМС - це перші вертольоти не радянського виробництва.

"Ніші льотчики дуже швидко опанувати цю західну техніку. І я вважаю, що і решта льотчиків з Повітряних Сил також швидко опанують літальні апарати наших партнерів та надалі їх вдало застосовуватимуть", - підкреслює командувач.

Стратегічне значення острова Зміїний

Острів Зміїний - стратегічно важливий об'єкт в акваторії Чорного моря, який адміністративно належить до територій Одеської області. Росіяни його захопили відразу на початку повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року. Саме в той день з'явилась крилата фраза одного з прикордонників про те, куди йти російському кораблю.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, деокупація острова проходила в кілька етапів. Першого разу ЗСУ не стало сил, з обох сторін було багато поранених. Друга спроба, 30 червня, стала успішною.

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