Збройні сили України створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що російські загарбники більше не пройдуть на Київському напрямку.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Наєв відвідав одні із ключових позицій українських військових у Північній операційній зоні, що на Київщині, та переконався у якісній підготовці до оборони.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - заявив Наєв.

За його словами, командир з’єднання Збройних Сил України, що забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, перебуває у постійній взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України. Всі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника.

"Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні Сили України та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, дещо раніше експерт розповів, чи опиниться столиця під новим ударом.

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