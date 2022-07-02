Зараз Білорусь дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволіче увагу.

Російські війська можуть відновити наступ на Київ за двох умов. Важливу роль у потенційній атаці РФ відіграє Білорусь.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Перший (випадок - ред.) - якщо Лукашенко погоджується запустити сюди білоруську армію, поки він "петляє" і такого добра не дав. Другий - якщо Лукашенко не погоджується, то в цьому випадку наступ на Київ можливий тільки після того, як буде повністю знищено українське угруповання на сході України", - підкреслив Денисенко.

Він зазначив, що зараз Білорусь дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволіче увагу частини наших військових від східного фронту і створить загрозу наступу на Чернігів або Київ.

Як відомо, Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку,що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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