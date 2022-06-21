Навіть якщо війська РФ підуть у наступ з Білорусі, вони не матимуть успіху.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, чи існує загроза наступу на Київ з Білорусі. Експерт вважає, що столиця може опинитися під новим ударом, проте окупанти не матимуть успіху.

Про це Самусь розповів в інтерв'ю для ТСН.

За словами експерта, рашисти не мають сил та можливостей для вдалого наступу на Київ. Звісно, вони можуть спробувати атакувати у напрямку столиці з Білорусі, проте у них нічого не вийде.

"Якщо вони зараз залізуть на Київський напрямок, вони там знову і поляжуть. Все ж таки, я впевнений, головне завдання північного угруповання - це відволікання уваги... Там навіть географічно це не Донбас, не південь. Там такі швидкі марші не виходять. Вони вже там трошки побували і знають, чим це завершиться. Там треба десант, там треба дії сил спецоперацію, там треба дуже і дуже розумно, грамотно воювати з потужною розвідкою і координацією. Але координації вони так і не навчилися", - зазначив Самусь.

Усі сили РФ кидає на схід України, тому окупанти не зможуть фізично "відволікатися" на Київ для повноцінного наступу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Самусь розповів, наскільки небезпечна зібране Білоруссю угруповання військових біля українського кордону. За його словами, угруповання білоруських військових розтягнуте від Київської області до західного кордону України, але у неї немає навіть повноцінного першого ешелону, не кажучи вже про другий. Експерт упевнений, що з тією кількістю військових Білорусі впораються українські захисники, які є в тому регіоні.

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