Внаслідок масових кібератак на комунікаційну інфраструктуру в окупованому Криму не працюють касові апарати та зупинено рух по Керченському мосту. Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбі.
Зокрема, в окупованому Криму другу добу тривають масовані кібератаки на комунікаційну інфраструктуру окупантів.
Як зазначає джерело в ГУР, "після вчорашніх уражень інфраструктури кримських інтернет-провайдерів, сьогодні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту".
Окрім того, тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.
За даними джерела, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа".
"Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати", - додає джерело.
Водночас, у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.
Хакерські атаки на РФ
Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Окупаційна влада попередила мешканців півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету.
Ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти. А 12 червня, у так званий "день росії", атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.