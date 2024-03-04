Зазначається, що тепер українська спецслужба володіє масивом секретної службової документації російського міністерства.

Кіберфахівці Головного управління розвідки(ГУР) Міноборони України реалізували чергову успішну спецоперацію проти Росії - в результаті DDoS-атаки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства війни", - повідомили у відомстві.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, що циркулювали між 2000 структурних одиниць силового відомства Росії, зазначили в розвідці.

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"Отримана інформація дає змогу встановити повний устрій системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а також заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у розпорядженні військової розвідки України, наприклад, опинилася службова документація заступника міністра оборони Росії - Іванова Тимура Вадимовича: "Цей заступник Шойгу зіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною".

У ГУР зазначили, що робота в кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання та параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів і посадових осіб держави-агресора, триває.

Ще одна кібератака ГУР

Раніше УНІАН писав, як унаслідок кібератаки ГУР у Росії стався масштабний збій програми управління дронами. Зазначалося, що кіберфахівці розвідки здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів.

У ГУР заявляли, що атаковане програмне забезпечення, серед іншого, дає змогу ворожим операторам дронів: налаштовувати пульти управління і створювати нові; захоплювати відео і передавати картинку на командний пункт; керувати дроном із комп'ютера.

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