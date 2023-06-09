Загиблий боєць шість років служив в армії РФ, тому знав, з яким режим бореться.

Російський добровольчий корпус повідомив про загибель свого бійця - Данила "Шайби" Мазника. Він прийняв свій останній бій 3 червня.

Як повідомили в РДК, саме "Шайба" взяв першого полоненого в Новій Таволжанці під час рейду у Бєлгородську область і командував успішним штурмом смт, але загинув у бою.

"Данило був з нами майже від самого початку і пройшов весь шлях, від перших днів становлення, коли РДК був просто маленькою бандою відчайдушних російських хлопців, до моменту формування в повноцінний підрозділ, і особисто зробив дуже багато для цього перетворення. "Шайба" віддав 6 років свого життя армії РФ, знав зсередини всю несправедливість і гниль цієї махини і шалено боровся проти неї в одному строю з нами", - зазначили в РДК.

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Побратими зазначили, що "Шайба" був хоробрим воїном, віруючим християнином, вірним соратником та справжнім товаришем.

"Назавжди з нами! Назавжди у строю! Церемонія прощання відбудеться завтра на Байковому Цвинтарі (Чаша) об 11:00", - зазначили в РДК.

Рейди РДК

Бійці РДК здійснили кілька рейдів на територію Бєлгородської області. Як повідомлялося, Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ, атаку на яку, згідно зі зведеннями Міноборони РФ, двічі відбили російські військові, вже кілька днів перебуває під повним контролем воюючого на боці України РДК, заявив командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні.

7 червня повідомлялося, що в прикордонному Шебекіно (Бєлгородська область РФ) було знову "неспокійно". Російська влада заявила про десятки прильотів, у соцмережах публікували кадри наслідків ударів.

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