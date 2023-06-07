За словами губернатора, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони в Шебекіно.

В прикордонному Шебекіно (Бєлгородська область РФ) знову "неспокійно" – російська влада заявляє про десятки "прильотів", в соцмережах з'являються кадри наслідків ударів.

Telegram-канал "Шепот Шебекино" повідомляє, що над містом піднімається стовп чорного диму і його видно за багато кілометрів.

"Рекомендуємо жителям, що залишилися в місті і околицях, закрити вікна", – пише канал.

Аналогічні повідомлення публікують і інші місцеві Telegram-канали. Губернатор області В'ячеслав Гладков рекомендацій про те, як жителям себе убезпечити, не дає, але заявляє про обстріл.

"Шебекіно накрили з РСЗВ "Град". За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, є загоряння. Ще 20 снарядів прилетіли в різні частини міста. Обстріл міста триває", - пише Гладков.

"Жесть Шебекино" з посиланням на джерела повідомляє про перестрілку на підступах до Шебекино – у взятій "Російським добровольчим корпусом" і легіоном "Свобода Росії" під контроль Новій Таволжанці.

Ситуація в Шебекіно - що потрібно знати

Протягом останніх днів у низці російських прикордонних населених пунктів у Білгородській області РФ "неспокійно".

Нова Таволжанка взята під контроль російськими добровольцями, які воюють на боці України.

У Шебекіно постійні обстріли, в РДК і Легіону "Свобода Росії" звинувачували в цих ударах російську армію. Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови жителів російського Шебекіно: вони побоюються, що війська РФ можуть знищити місто.

З міста почали евакуювати населення. Решта жителів вдаються до мародерства.

Україна заявила, що належним чином розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області, якщо такі будуть надходити.

Вас також можуть зацікавити новини: