Місцева влада не контролює свою підшефну територію.

Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ, яку, згідно з зведеннями Міноборони РФ, двічі відбили російські військові, вже кілька днів перебуває під повним контролем "Російського добровольчого корпусу", який воює на боці України. Про це заявив командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні.

"Бійці РДК котрий день контролюють населений пункт Нова Таволжанка. Хочу нагадати всім громадянам Росії, що це не якесь маленьке закинуте село, а населений пункт на 5 тисяч осіб. Зараз він порожній, тут знаходяться тільки бійці РДК, іншої влади в цьому регіоні немає", – сказав він.

Командир РДК також зазначив, що в майбутньому добровольці будуть комунікувати тільки з федеральною владою РФ.

Відео дня

"Якщо пан Гладков (губернатор Бєлгородської області – УНІАН) не може контролювати свою підшефну територію, ми будемо розмовляти тільки з його керівниками, що знаходяться в Москві", – додав Нікітан.

Ситуація в Новій Таволжанці - що потрібно знати

1 червня добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" зайшли на територію населених пунктів у Бєлгородській області, що знаходяться поблизу українського кордону. Бої йшли в передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка, Титівка). Місцеві жителі показували роботу російських добровольців в населеному пункті і дивувалися масштабам їхньої операції.

У неділю стало відомо, що в полон потрапили кілька солдатів російської армії. Їх добровольці запропонували передати владі Бєлгородської області в обмін на зустріч з губернатором В'ячеславом Гладковим. Чиновник спершу висунув свої умови, а після не з'явився на зустріч. Полонених російських військових ніхто не забрав, вони будуть передані Україні.

На цьому тлі Міноборони РФ відзвітувало про неодноразово відбиті атаки "диверсантів" на нову Таволжанку.

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