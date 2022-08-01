За його словами, битва за це місто ще попереду.

Російські окупанти ще раз спробують захопити Харків, оскільки це місто для них дуже важливе.

Про це заявив полковник СБУ Роман Костенко на телеканалі "Еспресо".

"Я завжди говорив, що битва за Харків ще попереду. Оскільки для росіян це важливе місто в історичному плані та в рамках, як вони заявляють, звільнення Донбасу. Тому так само як битва за південь України ще попереду, теж саме нас очікує і з Харковом", - наголосив Костенко.

За його словами, загарбники можуть знову розпочати наступ з декількох напрямків, однак один буде основним.

"Імітувати наступ з кількох напрямків беззаперечно можна. Проте десь буде основний. Всі інші будуть для того, щоб скувати сили та засоби Збройних сил України. Це унеможливить маневрування українських військ задля головного напрямку", - переконаний військовий.

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок, 1 серпня, у лікарні помер один із поранених внаслідок російських ударів по Харкову. Сьогодні зранку ворог обстріляв Салтівський район міста.

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