У місті було не менш як сім вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста перейти в укриття, в місті "дуже гучно".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"В місті дуже гучно. Прошу всіх перейти в укриття. Якщо вдома - дотримуватися правила двох стін", - зазначив Терехов.

Пізніше він уточнив, що російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, попередньо відомо про "приліт" по інфраструктурному об'єкту.

"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - написав він у Telegram.

Наразі інформації про постраждалих немає, додав Терехов.

Нагадаємо, що вранці російські загарбники накрили ракетами два райони Харкова. Близько 04:40 у місті було чутно серію вибухів.

Про це повідомив Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ракети по місту запустили з Бєлгорода.

Раніше полковник Служби безпеки України Роман Костенко висловив думку, що Росія ще раз спробує захопити Харків, оскільки це місто має для неї дуже велике значення. За його словами, битва за Харків ще попереду.

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