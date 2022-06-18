В регіоні зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Президентові доповіли, скільки осіб стали жертвами обстрілів окупантів на Одещині.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у межах робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Учасники наради обговорили питання соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.

На нараді також заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області.

"Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля.

Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

"Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла", – сказав президент.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 червня, відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області.

Раніше сьогодні з робочим візитом відвідав Миколаївську область, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

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