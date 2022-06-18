Наразі шукають безпечні для купання місця.

Одеське узбережжя планують частково відкрити для пляжників.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону, зараз керівництво міста разом з Держслужбою з надзвичайних ситуацій шукають безпечні для купання місця.

"Декілька днів тому в Грибовці відбувся підрив, загинув один з відпочивальників. Біля Одещини місцева влада забороняє купання, ви можете побачити спеціальні знаки. Найперше хочу звернутися до тих, хто живе на Одещині. Насправді місцева влада зараз шукає спільно з ДСНС ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості міст Одещини це небезпечно", - акцентував Монастирський.

Міністр наголосив, що розмінування під водою це дуже складний процес. Більшість водойм Київської, Харківської та Чернігівської областей залишаються небезпечними.

"Там, де були бойові дії, це буде довге розмінування. Для цього потрібне спеціальне обладнання, якого у нас надзвичайно мало. Йдеться, до прикладу, про підводні дрони. Ми звернулися до партнерів", — зазначив міністр.

За словами голови МВС, партнери надаватимуть як техніку, так і фахівців.

Як писав УНІАН, одеські пляжі масово заповнили городяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. За них взялася поліція - відпочивальників виганяли з пляжів.

Також 11 червня на одному з пляжів Одещини чоловік, що разом із родиною проігнорував заборону на відвідування пляжів через замінування, помер внаслідок вибуху міни. Момент вибуху на пляжі в Одеській області, під час якого загинув відпочивальник, потрапив на відео.

Правоохоронці та представники влади повторюють заклики не виходити на прибережну смугу Чорного моря та не купатися в замінованому морі.

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