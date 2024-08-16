Не через ризик ескалації: в CNN розкрили, чому США не дозволяють бити ATACMS по Курщині

Американські офіційні особи впевнені, що доцільніше використати ці ракети для ударів по цілях у Криму.

США не дозволяють Україні використовувати американську далекобійну зброю в Курській області, оскільки вбачають доцільність її застосування для ударів по окупованому Криму.

Про це пише CNN із посиланням на американських посадовців. Зазначається, що США притримуються такої позиції не через ризик ескалації, а тому що мають обмежену кількість ракет великої дальності ATACMS.

На думку офіційних осіб США, надані ракети доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому Росією Криму.

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Операція ЗСУ в Курській області

На підконтрольній українським військам території Курської області створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів Курщини.

На тлі успіхів Сил оборони України РФ перекидає в Курську область війська з позицій на окупованій території України. Про це розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Тим часом німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну.

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